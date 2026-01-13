Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:08

В ГД оценили идею связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей

Депутат Милонов поддержал введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предложение о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке заслуживает поддержки, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, это даст многодетным семьям возможность снизить проценты по кредиту до минимальных значений.

Предложение [о дифференцированной ставки по семейной ипотеке] неоднократно звучало и от меня, и в рамках нашего комитета Госдумы по вопросам семьи. Речь идет о регрессивной шкале процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Здесь надо быть последовательным, и если при рождении третьего ребенка ставка по ипотеке составит 4%, то на четвертого — 3%, и так далее. Таким образом, семьи с шестью или семью детьми вообще практически не платили бы процентную ставку, — поделился Милонов.

Он предположил, что в данном случае многодетные семьи могли бы оплачивать только обслуживание кредита, а не проценты. По мнению депутата, это создаст условия для справедливого отношения к гражданам, а не только для стимулирования рождаемости.

Ранее депутат Анатолий Аксаков предложил дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По его мнению, за первого ребенка ставка должна составлять 10%, за второго — 6%, а за третьего и последующих — 4%.

Госдума
ипотеки
кредиты
семьи
дети
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал с небес»: в украинском министерстве прорвало канализацию
Психолог объяснила, почему 67-летней Мадонне подходит молодой бойфренд
Экс-гонщика «Формулы-1» арестовали за нападение на человека
Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут
Глава французских националистов вновь предстала перед судом
«Извращенец должен сидеть»: активисты выловили педофила
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.