В ГД оценили идею связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей

Предложение о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке заслуживает поддержки, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, это даст многодетным семьям возможность снизить проценты по кредиту до минимальных значений.

Предложение [о дифференцированной ставки по семейной ипотеке] неоднократно звучало и от меня, и в рамках нашего комитета Госдумы по вопросам семьи. Речь идет о регрессивной шкале процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Здесь надо быть последовательным, и если при рождении третьего ребенка ставка по ипотеке составит 4%, то на четвертого — 3%, и так далее. Таким образом, семьи с шестью или семью детьми вообще практически не платили бы процентную ставку, — поделился Милонов.

Он предположил, что в данном случае многодетные семьи могли бы оплачивать только обслуживание кредита, а не проценты. По мнению депутата, это создаст условия для справедливого отношения к гражданам, а не только для стимулирования рождаемости.

Ранее депутат Анатолий Аксаков предложил дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По его мнению, за первого ребенка ставка должна составлять 10%, за второго — 6%, а за третьего и последующих — 4%.