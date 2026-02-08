Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 18:07

В ГД рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке

Депутат Панеш: размер налогового вычета по ипотеке зависит от ставки НДФЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 2026 года размер налогового вычета по ипотеке зависит не только от суммы расходов на жилье, но и от ставки НДФЛ заемщика, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. При этом он отметил, что основные правила получения налогового вычета по ипотеке в 2026 году по сравнению с 2025 годом сохраняются.

Продолжает действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Это значит, что размер возврата налога зависит не только от суммы расходов на жилье, но и от вашей годовой зарплаты. Возврат производится по той ставке, по которой был уплачен налог. Максимальный размер вычета по затратам на покупку или строительство может составить не только 260 тысяч рублей при ставке 13%, но и до 440 тысяч рублей для граждан с высокими доходами, облагаемыми по ставке 22%. Аналогично, возврат налога с уплаченных по ипотеке процентов может достигать до 660 тысяч рублей, ― объяснил Панеш.

Парламентарий подчеркнул, что лимиты для расчета вычета остаются на прежнем уровне: 2 миллиона рублей для расходов на покупку и 3 миллиона рублей для процентов по кредиту. В 2026 году по-прежнему доступен упрощенный порядок оформления через личный кабинет налогоплательщика, после появления в кабинете предзаполненного заявления его нужно только подтвердить, добавил он.

Срок проверки документов в таком порядке сокращен до одного месяца. Чтобы понять, имеете ли вы право на вычет, проверьте несколько условий. Во-первых, вы должны быть налоговым резидентом России и иметь официальный доход, с которого уплачиваете налог. Во-вторых, жилье не должно быть куплено у близких родственников: супруга, родителей, детей, братьев или сестер. В-третьих, если вы используете материнский капитал или другие формы государственной поддержки, эта сумма будет исключена из расчета вашего вычета. Право на вычет возникает с момента государственной регистрации права собственности на жилье или подписания акта приема-передачи, а обратиться за ним можно, начиная со следующего года, ― резюмировал Панеш.

Ранее директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что ипотечное кредитование в России в 2026 году будет стагнировать. По его словам, объемы выдачи кредитов могут остаться на прежнем уровне или даже сократиться.

