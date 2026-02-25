В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе Депутат Лантратова предложила доплачивать студентам за учебу в родном регионе

Российские студенты, проходящие обучение в родном регионе, должны получать доплату к стипендии в размере 30%, такое мнение высказала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она направила обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, письмо есть в распоряжении NEWS.ru.

Сегодня большинство молодых людей окончив школу, стремятся переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Регионы, которые вкладываются в абитуриента на протяжении всего его обучения в школе, часто теряют этих выпускников, потому что они уезжают в столицу, — констатировала Лантратова.

Она уточнила, что для получения доплаты студентам необходимо проживать в регионе не менее трех лет до поступления. Кроме того, они должны учиться на «хорошо» и «отлично».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей. Один из разработчиков законопроекта, депутат Артем Метелев, отметил, что об этом просили сами студенты.