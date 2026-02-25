Бывший канцлер Германии раскроет секреты в мемуарах

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц начал работу над мемуарами, пишет журнал Der Spiegel. Политик уже ведет переговоры по изданию книги.

Я уже начал, — сказал Шольц.

Шольц занимал пост федерального канцлера с декабря 2021 по май 2025 года, сменив многолетнего главу правительства Ангелу Меркель. До этого он возглавлял Социал-демократическую партию Германии, был мэром Гамбурга и несколько лет руководил различными министерствами в правительствах Меркель.

Ранее Шольц подтвердил, что в 2020 году предложил США снять санкции против «Северного потока — 2» взамен на постройку терминалов для американского СПГ. По его словам, он действительно отправлял американским властям соответствующее письмо.

Позже политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru заявил, что Шольц отрекся от бывшей лояльности к России, чтобы оправдаться за то, что власти допустили прокладывание «Северного потока» через Балтийское море. По его словам, немецкий деятель старался переложить ответственность за введение магистральных газопроводов на своих предшественников — Герхарда Шредера и Ангелу Меркель. Политолог отметил, что риторика экс-канцлера связана с антироссийской повесткой Европейского союза.