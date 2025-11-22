«Охота на ведьм»: политолог объяснил признание Шольца по сделке о газе Политолог Рар: Шольц продал с потрохами свою бывшую приверженность к РФ

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц отрекся от бывшей лояльности к России, чтобы оправдаться за то, что власти допустили прокладывание «Северного потока» через Балтийское море, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, немецкий деятель старался переложить ответственность за введение магистральных газопроводов на своих предшественников — Герхарда Шредера и Ангелу Меркель.

Сегодня Шольц наряду со всеми бывшими и действующими политиками ФРГ открещиваются от проекта «Северный поток», извиняясь перед общественностью за слишком тесные связи с РФ. Шольц оправдывался, что решение по прокладыванию «Северных потоков» принимали его предшественники — Шредер и Меркель, а он сам всегда высказывался за их диверсификацию, — заявил Рар.

Политолог отметил, что риторика экс-канцлера связана с антироссийской повесткой Европейского союза. По его словам, западные парламентарии делают это в личных интересах.

Сегодня в ЕС нарастает риторика, что Путин якобы обманул Запад и всегда хотел напасть на Украину, но их политики по наивности или преднамеренно не хотели этого замечать. Идет страшная и небывалая охота на ведьм, напоминающая времена инквизиции, —заключил Рар.

Ранее Шольц подтвердил, что в 2020 году предложил США снять санкции против «Северного потока — 2» взамен на постройку терминалов для американского СПГ. По его словам, он действительно отправлял американским властям соответствующее письмо.