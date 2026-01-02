Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 18:12

Школьник испугался «уголовного дела» и отдал аферистам драгоценности

В Чебоксарах школьник отдал аферистам драгоценности из-за страха уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Чебоксарах мошенники обманом выманили у 11-классника ювелирные украшения на крупную сумму, запугав подростка уголовным делом, сообщает УМВД по Чувашии. Преступники действовали по классической схеме. Сначала позвонили школьнику, представившись сотрудниками маркетплейса, и под предлогом получения посылки выведали у него код из СМС и паспортные данные. Затем последовала серия звонков от лжесотрудников Росфинмониторинга и силовых ведомств.

Испуганного юношу заставили отпроситься с уроков, выйти на видеосвязь и показать обстановку в квартире. Во время этого «осмотра» злоумышленники заметили шкатулку с драгоценностями. Под предлогом экспертизы и последующего возврата они убедили школьника отдать украшения прибывшему курьеру.

Подросток осознал обман только после того, как переписка в мессенджере исчезла. Он рассказал обо всем родителям. Предварительный ущерб семья оценила в 500 тыс. рублей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали выманивать деньги у россиян на сайтах знакомств. Они создают фейковые женские профили в дейтингах, завлекают доверчивых пользователей общением и приглашают на встречу. Это происходит под видом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.

Чебоксары
мошенники
аферисты
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Причастных к пожару в Кран-Монтане планируют привлечь к ответственности
Алкоголь, возвращение в кино, смерть Качалиной: как живет Михаил Ефремов
Женщина на полной скорости наехала на детей в Красноярском крае
«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Корейский рецепт, который спасает утро после веселья
Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии
Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле
В Германии оценили количество встающих на учет призывников в 2006 году
В России может появиться новый памятный день
В Японии мужчина обнажился перед императором
«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе
Стало известно, как изменились цены на золото
В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах
Анджелина Джоли оказалась в центре гуманитарной драмы
Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР
В МИД России раскрыли, кто принял решение о назначении Буданова
«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова
«Неуважаемому президенту»: Иран сделал жесткое предупреждение Трампу
Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле
Дальше
Самое популярное
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.