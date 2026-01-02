Школьник испугался «уголовного дела» и отдал аферистам драгоценности

В Чебоксарах мошенники обманом выманили у 11-классника ювелирные украшения на крупную сумму, запугав подростка уголовным делом, сообщает УМВД по Чувашии. Преступники действовали по классической схеме. Сначала позвонили школьнику, представившись сотрудниками маркетплейса, и под предлогом получения посылки выведали у него код из СМС и паспортные данные. Затем последовала серия звонков от лжесотрудников Росфинмониторинга и силовых ведомств.

Испуганного юношу заставили отпроситься с уроков, выйти на видеосвязь и показать обстановку в квартире. Во время этого «осмотра» злоумышленники заметили шкатулку с драгоценностями. Под предлогом экспертизы и последующего возврата они убедили школьника отдать украшения прибывшему курьеру.

Подросток осознал обман только после того, как переписка в мессенджере исчезла. Он рассказал обо всем родителям. Предварительный ущерб семья оценила в 500 тыс. рублей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали выманивать деньги у россиян на сайтах знакомств. Они создают фейковые женские профили в дейтингах, завлекают доверчивых пользователей общением и приглашают на встречу. Это происходит под видом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.