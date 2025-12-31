Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

Это блюдо — гимн зимней кухне, где нежнейшая свинина, подобно темному небу, покрывается бархатным «небом» из сливочно-грибного соуса. Насыщенный вкус томленых грибов и лука в обрамлении густых сливок создает благородную, сытную и невероятно уютную композицию. Оно идеально для долгого праздничного ужина, согревает и дарит настоящее гастрономическое удовольствие, а потому редко дожидается конца застолья.

Для приготовления вам понадобится: 600 г свиной вырезки или корейки, 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 300 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, свежий тимьян. Мясо нарежьте толстыми медальонами, отбейте, посолите и поперчите. Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами. В сковороде разогрейте смесь масел и обжарьте медальоны по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем снимите. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до выпаривания жидкости. Верните мясо в сковороду, влейте сливки, добавьте веточку тимьяна. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости свинины. Перед подачей дайте блюду немного настояться.

