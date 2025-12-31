Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:15

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — гимн зимней кухне, где нежнейшая свинина, подобно темному небу, покрывается бархатным «небом» из сливочно-грибного соуса. Насыщенный вкус томленых грибов и лука в обрамлении густых сливок создает благородную, сытную и невероятно уютную композицию. Оно идеально для долгого праздничного ужина, согревает и дарит настоящее гастрономическое удовольствие, а потому редко дожидается конца застолья.

Для приготовления вам понадобится: 600 г свиной вырезки или корейки, 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 300 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, свежий тимьян. Мясо нарежьте толстыми медальонами, отбейте, посолите и поперчите. Грибы нарежьте пластинами, лук — полукольцами. В сковороде разогрейте смесь масел и обжарьте медальоны по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем снимите. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до выпаривания жидкости. Верните мясо в сковороду, влейте сливки, добавьте веточку тимьяна. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости свинины. Перед подачей дайте блюду немного настояться.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальное горячее на Новый год: «Снежные шары» с брусничным соусом. Нежное чудо с яркой кислинкой
Общество
Идеальное горячее на Новый год: «Снежные шары» с брусничным соусом. Нежное чудо с яркой кислинкой
Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек
Общество
Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество
Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Готовим «Морскую розу» к Новому году и Рождеству — топ-закуска с яркой рыбкой в корзинках из грибов: восхищение обеспечено
Общество
Готовим «Морскую розу» к Новому году и Рождеству — топ-закуска с яркой рыбкой в корзинках из грибов: восхищение обеспечено
Это горячее будет вкусным даже 1 января: готовьте жюльен и не бойтесь, что останется
Общество
Это горячее будет вкусным даже 1 января: готовьте жюльен и не бойтесь, что останется
рецепты
грибы
ужины
Новый год
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканской страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер
Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды
В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов
СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых
В задержании экипажа Финляндией найден «российский след»
Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева
Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска
Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь
Время «Орешника» пришло, новое звено в пропаже Усольцевых: что будет дальше
Макрона не пригласили на прощание с Бардо
Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи
На Солнце произошла мощная вспышка
Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком
Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина
Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь
Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.