Готовим «Морскую розу» к Новому году и Рождеству — топ-закуска с яркой рыбкой в корзинках из грибов: восхищение обеспечено

Это блюдо — образец элегантной подачи. Крупная шляпка шампиньона превращается в изысканный съедобный сосуд, наполненный нежным сливочно-шпинатным кремом и увенчанный розочкой из маринованного в азиатских соусах лосося. Закуска, которая смотрится и воспринимается как кулинарный шедевр.

500 г филе лосося нарезаю тонкими широкими ломтиками, мариную в смеси 2 ст. л. соевого соуса и 1 ч. л. устричного соуса 15–20 минут. 4 крупные шляпки шампиньонов аккуратно отделяю от ножек. Ножки мелко нарезаю. 1/2 луковицы и 2 зубчика чеснока мелко режу. На сковороде обжариваю лук и чеснок до прозрачности, добавляю измельченные ножки грибов и жарю до золотистого цвета. Затем добавляю горсть свежего шпината и вяленые томаты (4 шт.), нарезанные полосками. Вливаю 200 мл сливок, добавляю соль, черный перец и листики с 2 веточек тимьяна. Томлю на маленьком огне 3–4 минуты до загустения. Этой сливочной массой наполняю шляпки грибов. Сверху на каждую шляпку выкладываю по ломтику маринованного лосося, сворачивая его в виде розочки. Запекаю в разогретой до 170 °C духовке 12–15 минут, пока лосось не станет непрозрачным, а начинка не начнет слегка пузыриться. Подаю сразу, украсив свежим тимьяном.

