31 декабря 2025 в 05:18

Бабушка называла их «лапти»: потрясающе вкусные пирожки-лепешки с картошкой и сыром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно быстро накормить семью чем-то основательным и горячим, этот рецепт — настоящая находка. Пока варится картошка, замешивается простое тесто. Затем — быстрая лепка и жарка. Через 30 минут на столе дымящаяся гора вкуснейших лепешек.

700–800 г картофеля очищаю, отвариваю до мягкости в подсоленной воде, затем сливаю воду и разминаю в пюре. 1 луковицу мелко нарезаю и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Смешиваю теплое картофельное пюре, обжаренный лук, 100 г натертого сыра и мелко порубленную зелень (укроп, петрушка). Солю по вкусу. Для теста в миске смешиваю 2 стакана муки (около 320 г), 1 ч. л. соли, 2 яйца и 1 стакан кефира. Замешиваю мягкое, нелипкое тесто. Разделяю тесто на небольшие шарики. Каждый шарик раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку картофельной начинки. Края теста защипываю, как у обычного пирожка, а затем аккуратно придавливаю его ладонью с обеих сторон, формируя плоскую лепешку-лапоть. Разогреваю на сковороде растительное масло. Обжариваю пирожки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю теплыми.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
пирожки
выпечка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
