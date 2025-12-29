Новый год — 2026
Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно ароматное и сытное праздничное блюдо в одном противне — запеченные куриные бедра с картошкой и грибами. С этим рецептом вы накормите всю семью до отвала.

Вкус — потрясающий: сочное, ароматное мясо, нежная, пропитанная соками картошка, грибы и лук с чесноком создают идеальную гармонию. Это очень удобное горячее, ведь курица и гарнир готовятся в одном противне.

Вам понадобится: 8–10 куриных бедер, 1 кг картофеля, 500 г шампиньонов, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка, сушеный розмарин или тимьян. Куриные бедра промойте, обсушите, натрите солью, перцем, паприкой и травами. В большой миске смешайте разрезанный на дольки картофель, грибы, нарезанный на кольца лук и чеснок, добавьте масло, соль и специи. Противень застелите пергаментом. Выложите овощную смесь, сверху разложите куриные бедра кожей вверх. Сбрызните все маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 50–60 минут, пока картошка не станет мягкой, а курица — румяной и аппетитной. Можно за 10 минут до конца увеличить температуру для хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-французски — классический подробный рецепт.

Проверено редакцией
