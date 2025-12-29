Новый год — 2026
Идеальное горячее на Новый год: праздничные стожки из фарша и риса. Можно сделать заранее, а потом просто подогреть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Встречайте Новый год без суеты на кухне! Эти сытные и нарядные стожки из ароматного фарша и риса с овощами — идеальное решение для праздничного ужина. Их главное преимущество в том, что основную подготовку можно провести за день до торжества, а в нужный момент просто отправить блюдо в духовку, чтобы получить золотистые, сочные котлетки с пикантным сметанно-томатным соусом.

Для приготовления вам потребуется: 600 г мясного фарша (свинина + говядина), 150 г риса, 2 луковицы, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. томатной пасты, 200 г сметаны, соль, перец, растительное масло, зелень. Рис отварите до полуготовности. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. В глубокой миске смешайте фарш, остывший рис, зажарку, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Из полученной массы сформируйте круглые котлеты и выложите их в форму для запекания, смазанную маслом. В отдельной емкости смешайте сметану, томатную пасту и 100 мл воды до однородности. Залейте котлеты соусом так, чтобы он покрывал их наполовину. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

