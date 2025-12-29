Идеальное горячее на Новый год: «Карнавальные конусы» с грибами и сметаной. Весело и красочно

Идеальное горячее на Новый год: «Карнавальные конусы» с грибами и сметаной. Весело и красочно

Эти необычные конусы из слоеного теста станут центром внимания на праздничном столе. Их яркий вид и аппетитный аромат грибов в сметанном соусе создают по-настоящему карнавальное настроение. Это блюдо идеально сочетает в себе хрустящую текстуру, сочную начинку и элегантную подачу, превращая обычный ужин в кулинарное шоу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного теста, 400 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 мл сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло, яйцо для смазки.

Разморозьте тесто. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до золотистого цвета, посолите, поперчите, добавьте сметану и потушите 5 минут. Остудите. Тесто раскатайте, нарежьте на треугольники. На широкую часть каждого треугольника выложите 1-2 ст.л. начинки, посыпьте тертым сыром. Сверните конусом, начиная с широкой стороны, защипните края. Выложите конусы на противень с пергаментом швом вниз. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяности. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.