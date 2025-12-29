Новый год — 2026
Клюква, белый бисквит и апельсиновый курд — готовлю торт «Рождественский венок». Ярко, свежо и празднично

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт — как зимняя сказка на тарелке. Он сочетает нежность белого бисквита, яркую кислинку клюквы и солнечную сладость апельсинового курда, создавая идеальный праздничный баланс вкусов. Его форма в виде венка и рубиновый блеск ягод делают десерт настоящим украшением стола, символизирующим радость, уют и волшебство самого долгожданного праздника в году.

Для бисквита взбейте 4 яйца со 150 г сахара до пышности, аккуратно введите 150 г просеянной муки. Выпекайте в круглой форме при 180°C 25-30 минут, остудите и разрежьте на 2 коржа. Для курда смешайте сок 2 крупных апельсинов, 2 целых яйца, 100 г сахара и 100 г сливочного масла. Варите на водяной бане, постоянно помешивая, до загустения. Остудите. 200 г свежей или замороженной клюквы пюрируйте с 2 ст.л. сахара. Соберите торт: нижний корж пропитайте апельсиновым сиропом (2 ст.л. сахара и 50 мл воды), смажьте половиной курда и клюквенным пюре. Накройте вторым коржом, пропитайте, покройте оставшимся курдом. Украсьте целыми ягодами клюквы, веточками мяты и сахарной пудрой, имитируя снег. Дайте торту пропитаться в холодильнике 6-8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

