29 декабря 2025 в 15:28

На Новый год про красную икру все забыли — взяла морковь и плавленый сырок: бутерброды с этой намазкой сметают со стола

Бывает, что хочется чего‑то вкусного и необычного, а в холодильнике — только самые простые продукты. Не беда! Из обычной моркови и плавленого сырка получается потрясающая намазка с насыщенным вкусом и нежной текстурой. Готовится моментально, а съедается еще быстрее — проверено на гостях и домочадцах. Такая закуска выручит и на пикнике, и в будний вечер, когда нет сил стоять у плиты.

Для начала натрите на мелкой терке 2 средние сырые моркови и 2 охлажденных плавленых сырка (так они лучше трутся). Переложите в миску, добавьте 2–3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, щепотку молотого черного перца и Ⅲ ч. л. соли (или по вкусу).

Для связки и нежности введите 2–3 ст. л. майонеза и тщательно перемешайте. Все! Намазка готова. Подавайте её с поджаренным в тостере хлебом, кусочками грильного багета или просто на черном хлебе — будет одинаково вкусно. Экспериментируйте с добавками: зелень, грецкие орехи или капля лимонного сока придадут новые оттенки вкуса.

Ранее сообщалось, что, когда хочется удивить гостей чем-то особенным, этот салат приходит на помощь: яркий, ароматный и с легкой цитрусовой ноткой, он смотрится по-настоящему празднично. А символичная форма подковы добавит ощущение уюта и привлечет благополучие в дом.

