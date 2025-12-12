Нарядный салат, который притянет удачу: новогодняя «Подкова Огненной Лошади» поражает сочетанием вкусов и простотой приготовления

Когда хочется удивить гостей чем-то особенным, этот салат приходит на помощь: яркий, ароматный и с легкой цитрусовой ноткой, он смотрится по-настоящему празднично. Асимволичная форма подковы добавит ощущение уюта и привлечет благополучие в дом.

Отварите 350 г куриного филе и нарежьте его мелкими кусочками. Пять вареных яиц порубите, 250 г сыра натрите или нарежьте кубиками. Добавьте 200 г маринованных шампиньонов, порезав их произвольно.

Очистите 4–5 мандаринов, часть дольками оставьте для украшения, остальные крупно нарежьте и смешайте с основой. Посолите, добавьте майонез по вкусу и осторожно перемешайте, чтобы не повредить цитрус. На блюдо выложите салатные листья, сверху оформите салат горкой или подковой. Украсьте мандаринами и коктейльной вишней. Перед подачей охладите, чтобы вкус стал более насыщенным. Приятного аппетита!

