12 декабря 2025 в 07:00

Нарядный салат, который притянет удачу: новогодняя «Подкова Огненной Лошади» поражает сочетанием вкусов и простотой приготовления

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется удивить гостей чем-то особенным, этот салат приходит на помощь: яркий, ароматный и с легкой цитрусовой ноткой, он смотрится по-настоящему празднично. Асимволичная форма подковы добавит ощущение уюта и привлечет благополучие в дом.

Отварите 350 г куриного филе и нарежьте его мелкими кусочками. Пять вареных яиц порубите, 250 г сыра натрите или нарежьте кубиками. Добавьте 200 г маринованных шампиньонов, порезав их произвольно.

Очистите 4–5 мандаринов, часть дольками оставьте для украшения, остальные крупно нарежьте и смешайте с основой. Посолите, добавьте майонез по вкусу и осторожно перемешайте, чтобы не повредить цитрус. На блюдо выложите салатные листья, сверху оформите салат горкой или подковой. Украсьте мандаринами и коктейльной вишней. Перед подачей охладите, чтобы вкус стал более насыщенным. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной Шубы.

Проверено редакцией
