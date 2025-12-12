Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами Инфекционист Турская: утомляемость и головная боль могут говорить о гельминтах

Повышенная утомляемость, головные боли и слабость чаще всего становятся первыми тревожными сигналами заражения гельминтами, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская. По ее словам, при кишечных формах гельминтозов пациенты жалуются на боли в животе, вздутие, тошноту, чередование запоров и диареи.

Клиническая картина гельминтозов крайне разнообразна и зависит от вида паразита, его локализации и количества особей. На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Со временем появляются общие признаки интоксикации: слабость, повышенная утомляемость, бледность кожи, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита. При кишечных формах нередко наблюдаются боли в животе, вздутие, тошнота, запоры или диарея. У детей могут появляться признаки задержки роста и снижения массы тела, — пояснила Турская.

Она отметила, что при поражении печени и желчевыводящих путей отмечаются боли в правом подреберье, желтушность кожи и горечь во рту. По словам специалиста, некоторые гельминты, например аскариды, на стадии миграции способны провоцировать кашель, одышку, лихорадку и аллергические высыпания.

