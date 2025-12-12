Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:05

Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами

Инфекционист Турская: утомляемость и головная боль могут говорить о гельминтах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Повышенная утомляемость, головные боли и слабость чаще всего становятся первыми тревожными сигналами заражения гельминтами, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская. По ее словам, при кишечных формах гельминтозов пациенты жалуются на боли в животе, вздутие, тошноту, чередование запоров и диареи.

Клиническая картина гельминтозов крайне разнообразна и зависит от вида паразита, его локализации и количества особей. На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Со временем появляются общие признаки интоксикации: слабость, повышенная утомляемость, бледность кожи, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита. При кишечных формах нередко наблюдаются боли в животе, вздутие, тошнота, запоры или диарея. У детей могут появляться признаки задержки роста и снижения массы тела, — пояснила Турская.

Она отметила, что при поражении печени и желчевыводящих путей отмечаются боли в правом подреберье, желтушность кожи и горечь во рту. По словам специалиста, некоторые гельминты, например аскариды, на стадии миграции способны провоцировать кашель, одышку, лихорадку и аллергические высыпания.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова заявила, что после контакта с собакой в печени человека могут появиться ленточные черви — эхинококки. По ее словам, взрослые особи таких паразитов живут в тонком кишечнике плотоядных животных.

врачи
здоровье
болезни
заболевания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ оценили идею вновь сделать День Конституции выходным
Ученые нашли неожиданную пользу кофе
ПВО сбила второй летевший на Москву беспилотник
Путин назвал механизм, обеспечивающий баланс интересов в мире
Появилось видео со сдачей солдат ВСУ в плен
Украинский БПЛА не долетел до Москвы
Гороскоп на 12 декабря: кому нельзя нервничать и почему сегодня важен опыт?
Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде
Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в форуме мира
На бизнесмена подали в суд за распространение пластинок группы «Мираж»
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
13 декабря — День памяти Андрея Первозванного: традиции и гадания
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 декабря
В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19
Россиян предупредили о потере денег из-за «школьных медсестер»
Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами
Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа
Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.