В Турции раскрыли, чего хочет добиться ЕС своим планом по Украине

В Турции раскрыли, чего хочет добиться ЕС своим планом по Украине Политолог Онур: ЕС своим планом по Украине хочет добиться затягивания конфликта

ЕС своим планом по Украине хочет добиться затягивания конфликта, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Мехмет Акиф Онур. Также, по его словам, европейские страны стремятся продолжить экономическое давление на РФ.

Европейский проект <…> дает ЕС возможность выиграть время и продолжить линию экономического давления на Москву, — сказал Онур.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев и Евросоюз хотят запутать процесс урегулирования кризисной ситуации. По его словам, они задействуют для этого фейки и манипуляции.

До этого представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что активы России нужно изъять из-за «сложной экономической ситуации» в европейских странах. Он пояснил, что украинский конфликт навредил государствам континента.

Кроме того, стало известно, что в Евросоюзе тайно обсуждается еще один план помощи Украине, который могут реализовать в случае, если не будет принято согласованное решение по российским активам. Инициатива предполагает добровольное финансирование Киева отдельными странами сообщества.