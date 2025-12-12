Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» сделают масштабную систему ПРО «Золотой купол», которую предложил создать президент США Дональд Трамп, бесполезной, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, существующие в мире средства противоракетной обороны неспособны противостоять новейшим разработкам России.

У РФ есть ракеты, которых нет ни у одного потенциального противника. Они в несколько раз быстрее скорости звука. В мире нет систем перехвата подобных ракет, нет ракет-перехватчиков, способных развивать такую скорость. Среди них — «Циркон», «Буревестник» и «Кинжал». Есть еще гиперзвуковой комплекс «Авангард», но это несколько другой уровень. Кроме того, у России есть подводный аппарат «Посейдон». Заявление Трампа о системе ПРО «Золотой купол» — политическое, оно не подкреплено реальными аргументами. Российские технологии обнулят «Золотой купол», — пояснил Липовой.