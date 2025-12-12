Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:02

Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа

Bloomberg оценил систему противоракетной обороны «Золотой купол» в $1,1 трлн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стоимость масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол», предложенной президентом США Дональдом Трампом, может достигать $1,1 трлн (92 трлн рублей), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследования экспертов. Эта сумма значительно превышает заявленную ранее цифру в $175 млрд долларов (13 трлн рублей).

Аналитики агентства подчеркивают, что их расчеты основаны на текущих ценах на вооружения и оборонные системы. При этом они не включают сопутствующие операционные расходы, затраты на персонал, а также на исследования и разработку новых технологий, таких как космические перехватчики. Эти факторы могут сделать проект еще дороже.

Издание также рассмотрело вариант более ограниченной системы, предназначенной для защиты от угрозы только одного противника. Даже такая «урезанная» версия, согласно оценкам, обойдется почти в $844,4 млрд (66 трлн рублей).

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новая стратегия национальной безопасности США содержит расплывчатые положения о глобальной системе противоракетной обороны «Золотой купол». По ее словам, Москва ожидает от Вашингтона конкретики по учету взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных сил.

Дональд Трамп
Золотой купол
стоимость
про
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ оценили идею вновь сделать День Конституции выходным
Ученые нашли неожиданную пользу кофе
ПВО сбила второй летевший на Москву беспилотник
Путин назвал механизм, обеспечивающий баланс интересов в мире
Появилось видео со сдачей солдат ВСУ в плен
Украинский БПЛА не долетел до Москвы
Гороскоп на 12 декабря: кому нельзя нервничать и почему сегодня важен опыт?
Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде
Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в форуме мира
На бизнесмена подали в суд за распространение пластинок группы «Мираж»
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
13 декабря — День памяти Андрея Первозванного: традиции и гадания
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 декабря
В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19
Россиян предупредили о потере денег из-за «школьных медсестер»
Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами
Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа
Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.