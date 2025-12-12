Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа

Стоимость масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол», предложенной президентом США Дональдом Трампом, может достигать $1,1 трлн (92 трлн рублей), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследования экспертов. Эта сумма значительно превышает заявленную ранее цифру в $175 млрд долларов (13 трлн рублей).

Аналитики агентства подчеркивают, что их расчеты основаны на текущих ценах на вооружения и оборонные системы. При этом они не включают сопутствующие операционные расходы, затраты на персонал, а также на исследования и разработку новых технологий, таких как космические перехватчики. Эти факторы могут сделать проект еще дороже.

Издание также рассмотрело вариант более ограниченной системы, предназначенной для защиты от угрозы только одного противника. Даже такая «урезанная» версия, согласно оценкам, обойдется почти в $844,4 млрд (66 трлн рублей).

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новая стратегия национальной безопасности США содержит расплывчатые положения о глобальной системе противоракетной обороны «Золотой купол». По ее словам, Москва ожидает от Вашингтона конкретики по учету взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных сил.