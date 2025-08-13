Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 09:06

В США раскрыли детали системы ПРО «Золотой купол»

Reuters: система ПРО «Золотой купол» будет иметь четыре эшелона защиты

Фото: Alex Brandon/ТАСС

Американская система ПРО «Золотой купол» будет иметь четыре эшелона защиты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на презентацию правительства США. Один слой будет спутниковый, три других — наземные с 11 батареями малой дальности.

Агентство отметило, что вооружения разместят на основной территории страны, на Аляске и Гавайских островах. Создание системы планируется завершить к 2028 году. При этом пока неизвестно, сколько пусковых установок и ракетных площадок будет включать в себя «Золотой купол». Общую стоимость проекта оценивают в $175 млрд.

Ранее британская газета Guardian сообщила, что система ПРО «Золотой купол», вопреки заявлению президента США Дональда Трампа, не будет готова к эксплуатации к концу его президентского срока. Отмечается, что глава государства назвал создаваемую систему противоракетной обороны «Золотой купол» необходимой для выживания страны.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя возможности российской противовоздушной обороны в сравнении с зарубежными аналогами, напомнил, что Россия обладает многоуровневой системой ПВО. Дональд Трамп пока только на словах обещает создать «Золотой купол», резюмировал он.

