06 января 2026 в 09:53

Ученый предупредил о катастрофическом сближении спутников

Инженер Воропаев: космические спутники на грани столкновения каждые 20 секунд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В настоящее время каждые 20 секунд два спутника в космосе сближаются на расстояние менее километра, рассказал KP.RU руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев. По его словам, чтобы избежать катастрофы, техника вынуждена постоянно маневрировать.

Количество спутников неуклонно растет: в 2020 году на орбите было 1274 рукотворных небесных тела, сегодня, по разным оценкам, около 14 тыс. только активных, а в виде мусора (целые или разбитые на куски) – не менее 45 тыс. крупных объектов. По словам Воропаева, управлять спутниками крайне важно, особенно в нынешних реалиях: в 2018 году прошел бы 121 день, прежде чем случилось первое столкновение, сегодня – 2,8 дня.

Ранее декан физического факультета ННГУ им. Лобачевского Александр Малышев рассказал, что наступивший 2026 год будет богат на астрономические события, первое из них ожидается уже 10 января, когда Юпитер достигнет своей пиковой яркости. В обычный бинокль можно будет рассмотреть планету и четыре ее спутника, передает Pravda-NN.ru.

