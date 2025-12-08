В МИД России усомнились в положениях о «Золотом куполе» США

В МИД России усомнились в положениях о «Золотом куполе» США Захарова: в положениях США по системе ПРО «Золотой купол» нет конкретики

Новая стратегия национальной безопасности США содержит расплывчатые положения о глобальной системе противоракетной обороны «Золотой купол», заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва ожидает от Вашингтона конкретики по учету взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных сил.

Считаем обтекаемыми и положения о глобальной системе ПРО США «Золотой купол». Мы все еще ждем от американской стороны конкретики относительно учета взаимозависимости стратегических наступательных и стратегических оборонительных потенциалов, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что новая американская Стратегия национальной безопасности содержит положения, создающие основу для продолжения совместных усилий России и США по мирному урегулированию украинского кризиса. Дипломат подчеркнула, что отдельные элементы документа открывают путь для конструктивного диалога.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит шанс на восстановление отношений между Россией и США, если устранить текущие проблемы в двусторонних связях. По его словам, это возможно, в частности, после решения накопившихся вопросов.