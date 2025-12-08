ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:24

В Кремле послали США сигнал о дипломатической «реставрации»

Песков заявил о перспективе реставрации отношений России и США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кремль видит перспективу реставрации отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что важным условием является устранение имеющихся раздражителей в двусторонних отношениях, передает ТАСС.

Перед нами таким образом может открыться перспектива для, действительно, скажем так, реставрации отношений, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что авторы обновленной Стратегии национальной безопасности США отметили необходимость восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией и Европы. Вашингтон считает это «важнейшим интересом» страны.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков между тем подчеркнул, что экономические отношения России и США находятся на уровне, «близком к замерзающему». По его словам, ситуацию точнее всего отражает название романа Натана Дубовицкого «Околоноля».

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в свою очередь заявил, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями. По его словам, новые ограничительные меры Вашингтона не повлияют на состояние экономики страны.

Дмитрий Песков
США
Россия
отношения
