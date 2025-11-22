Экономические отношения России и США находятся на уровне, «близком к замерзающему», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, ситуацию точнее всего отражает название романа Натана Дубовицкого «Околоноля».

Помните, был в свое время такой интересный роман Натана Дубовицкого «Околоноля». Вот примерно так, как по прогнозу погоды, — объяснил Рябков.

Замминистра отметил, что сотрудничество двух стран в экономической сфере фактически сведено к минимуму и не демонстрирует признаков восстановления. Он подчеркнул, что текущая динамика отражает общий характер российско-американских отношений, которые остаются в состоянии глубокого кризиса.

«Околоноля» — роман, описывающий мир политических интриг, манипуляций, элитных игр и информационных технологий, где реальность и симуляция переплетены. Произведение построено как экспериментальная проза с элементами сатиры на современную политику и медийную сферу.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями. По его словам, новые ограничительные меры Вашингтона не повлияют на состояние экономики страны.