В Госдуме раскрыли хитрый ход США с «сокрушительными» санкциями против РФ Аксаков: США пытаются надавить на РФ санкциями из-за плана Трампа по Украине

США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне мирного плана, предложенного главой Белого дома Дональдом Трампом по украинскому конфликту, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, новые ограничения Вашингтона не окажут влияния на экономику РФ.

Введение санкций — это ход, чтобы нас запугать. США готовят какие-то предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине и, видимо, пытаются еще морально надавить, поскольку, допускаю, не все пункты их варианта могут устроить российскую сторону. Никакие американские санкции не могут разрушить российскую экономику. Она опирается на внутренний ресурс. И в основном внешняя торговля осуществляется дружественными странами, причем довольно влиятельными, нечувствительными к американскому давлению, — высказался Аксаков.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против России. По его словам, лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн получил поручение представить документ на рассмотрение. Однако сам Трамп и представители Белого дома пока не подтвердили эту информацию.