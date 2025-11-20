Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 08:47

В США заявили, что Трамп одобрил санкции против России

Сенатор Грэм заявил, что Трамп якобы решил ввести санкции против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против России, заявил в эфире CNN американский сенатор Линдси Грэм. По его словам, глава Белого дома поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну представить документ для рассмотрения. Законодательную инициативу в настоящее время поддерживают более 80 членов сената. При этом сам Трамп или официальные представители Белого дома пока не подтвердили информацию об одобрении нового пакета ограничений.

В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение, — сказал сенатор.

Проект предполагает введение 500-процентных таможенных пошлин на импортные товары из государств, которые продолжают закупать российские энергоресурсы, включая нефть, газ и уран, при условии отказа России от мирных переговоров с Украиной. Как отмечают авторы документа, предлагаемые меры в первую очередь затронут экономические интересы Бразилии, Индии и Китая.

Ранее Грэм утверждал, что Конгресс США начинает разработку нового пакета ограничительных мер против России после получения соответствующего одобрения от Трампа. Согласно предлагаемому законопроекту, планируется введение жестких санкционных мер в отношении государств, которые продолжают поддерживать экономическое сотрудничество с Москвой.

Дональд Трамп
Линдси Грэм
США
санкции
