В США раскрыли дальнейшую судьбу проекта о санкциях против РФ Грэм: американские конгрессмены будут двигать дальше проект о санкциях против РФ

Конгресс США приступает к работе над новым пакетом санкций против России после получения одобрения от президента Дональда Трампа, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в социальной сети X. Законопроект предполагает введение жестких мер в отношении стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Москвой.

Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий, — написал он.

Санкционный пакет предусматривает возможность введения импортных пошлин размером до 500% для стран, продолжающих торговое сотрудничество с Россией. По заявлению американского лидера, эти меры призваны оказать комплексное давление как на Москву, так и на ее внешнеторговых партнеров. Их он назвал «исключительно жесткими».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Трамп демонстрирует откровенное лицемерие, говоря о планах ввести санкции против партнеров России. По его словам, глава Белого дома нарочно игнорирует тот факт, что американские компании продолжают активно работать на российском рынке.