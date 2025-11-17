Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 10:33

Трампа обвинили в лицемерии из-за закона о санкциях против партнеров России

Сенатор Джабаров обвинил Трампа в лицемерии после озвученных угроз партнерам РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп демонстрирует откровенное лицемерие, говоря о планах ввести санкции против партнеров России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, глава Белого дома нарочно игнорирует тот факт, что американские компании продолжают активно работать на российском рынке.

Американцы всегда действуют так, как выгодно им. В чужом глазу они соринку видят, в своем бревна не заметят. Трамп, видимо, нарочно избегает той темы, что США и Россия продолжают партнерство в некоторых сферах, и на территории нашей страны до сих пор работает множество американских компаний. Но я думаю, что эти грозные заявления Трампа [о санкциях против партнеров РФ] сейчас мало кого трогают, потому что все государства, все страны, все компании нашли пути обхода уже введенных ограничений, и американцы прекрасно об этом знают, — пояснил Джабаров.

Он подчеркнул, что введение Вашингтоном новых санкций воспринимается как малорискованный шаг, поскольку бизнес неизменно найдет способы сохранить сотрудничество. Сенатор также отметил, что истинные цели новой ограничительной риторики остаются не вполне ясными.

Когда США вводят новые санкции против РФ, они понимают, что не сильно рискуют, потому что все равно компании будут находить выход из ситуации. Единственное, все это будет приводить к удорожанию продукции во всех сферах на мировом рынке. И вообще, мне кажется, для Трампа ситуация подвешенная, он даже не понимает, куда двигаться дальше. Хотя мы продолжаем надеяться, что здравый смысл у американской стороны возобладает, и глава Белого дома сделает шаги навстречу России, — подытожил Джабаров.

Ранее Трамп высказался в поддержку нового законопроекта, разработанного членами конгресса. Документ предусматривает введение жестких санкционных мер против стран, ведущих бизнес с Россией.

Дональд Трамп
США
санкции
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
