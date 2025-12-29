Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 02:37

Стали известны составы рабочих групп США и Украины по урегулированию

Трамп и Зеленский перечислили членов рабочих групп двух стран по урегулированию

Стив Уиткофф и Марко Рубио Стив Уиткофф и Марко Рубио Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский объявили персональный состав рабочих групп, которые будут заниматься вопросами урегулирования ситуации в Киеве. Американская группа, по словам хозяина Белого дома, будет взаимодействовать и с Россией.

Списки ключевых участников от обеих стран были оглашены на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп объявил, что основными участниками со стороны Вашингтона будут спецпосланник Стив Уиткофф, старший советник Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн и другие политики, фамилии которых пока не прозвучали.

Я думаю, что (министр обороны) Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе. Он очень хорошо знает эту территорию. Он отлично справляется со своими обязанностями, и, возможно, они добавят еще одного или двух человек. Точно так же Украина будет иметь несколько очень хороших людей, которые были сегодня на ланче, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен, и достижение мирного соглашения займет больше времени.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
делегации
состав
