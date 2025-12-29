Зеленский предложил политический инструмент для принятия решений по Украине Зеленский: референдум может решить несколько вопросов урегулирования на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мар-а-Лаго заявил о возможности проведения всенародного голосования по отдельным положениям мирного плана, передает CNN. Это позволит выяснить мнение граждан по нескольким ключевым вопросам урегулирования, уточнил он.

Глава государства подтвердил, что в первую очередь плебисцит должен решить территориальные вопросы. При этом референдум может быть организован по любому пункту мирных предложений. Роль украинского парламента в этом процессе также остается под вопросом и требует дальнейшего обсуждения.

Мы можем провести референдум по любым пунктам этого плана. Конечно, наше общество должно сделать выбор, и именно украинцы должны голосовать, — заявил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен, и достижение мирного соглашения займет больше времени.

Также республиканец сообщил о готовности России оказать помощь в восстановлении Украины после урегулирования конфликта. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин выразил эту позицию в ходе их телефонного разговора. Глава Белого дома назвал его «очень щедрым» в вопросах содействия Киеву.