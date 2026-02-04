Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 02:37

Хакеры получили данные иностранных наемников в украинской разведке

Пророссийские хакеры получили списки иностранных наемников в ГУР Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Пророссийская хакерская группировка Beregini получила доступ к спискам иностранных наемников, завербованных украинской разведкой, передает РИА Новости. В полученных документах содержатся подробные личные данные граждан из 15 стран.

В последние месяцы из-за расформирования Интернационального легиона в составе Сухопутных войск Украины все наемники потекли рекой в ГУР. Иностранцы все также прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что Украина имеет деньги для привлечения иностранных наемников, которых использует как расходный материал, обманывая с выплатами семьи погибших бойцов. Он отметил, что Киев, нарушая собственные обещания, отправляет завербованных иностранцев в пехоту. По его словам, шансы наемников на выживание и возвращение домой в таких случаях крайне малы, особенно в зимних условиях.

Кроме того, более 30 колумбийцев должны примкнуть к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в феврале. При этом Конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.

хакеры
наемники
разведка
данные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долги, версия о побеге, признание погибшими: что известно о деле Усольцевых
Раскрыта реакция Трампа на ночные удары России по Украине
Генпрокуратура Ливии собрала комиссию из-за убийства сына Каддафи
В России появится ГОСТ на отделку квартир
Пентагон доверяет ИИ вести войну: теперь роботы будут убивать людей?
Младший сержант ВС РФ в одиночку уничтожил группу диверсантов ВСУ
Хакеры получили данные иностранных наемников в украинской разведке
«Номер одноразовый»: сыну Усольцевой поступил странный звонок из Испании
«Защищала детей»: Артамонова раскрыла детали драки на парковке
Онколог рассказал о спасении в России даже безнадежных онкобольных
«Cдержал свое слово»: Трамп высказался об одном обещании, которое дал Путин
Империя взяток похоронит режим: Зеленский признал провал «бусификации»
Небензя выразил тревогу в связи со словами Гутерриша о Крыме и Донбассе
Удар ВСУ по Белгороду привел к отключению водоснабжения в городе
«Простите за мат»: как Шарапова, Сафин и Бублик ругались на корте
Онколог рассказал о появлении в России уникальных препаратов от рака
В Минстрое предупредили россиян о новой схеме мошенничества с отоплением
«Маньяки на Банковой»: Захарова напомнила ЕС о жизни детей в ДНР
СК завел дело в связи с перестрелкой на Рублевке
Стало известно, кого США отправили на переговоры с Россией и Украиной
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.