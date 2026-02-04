Пророссийская хакерская группировка Beregini получила доступ к спискам иностранных наемников, завербованных украинской разведкой, передает РИА Новости. В полученных документах содержатся подробные личные данные граждан из 15 стран.

В последние месяцы из-за расформирования Интернационального легиона в составе Сухопутных войск Украины все наемники потекли рекой в ГУР. Иностранцы все также прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что Украина имеет деньги для привлечения иностранных наемников, которых использует как расходный материал, обманывая с выплатами семьи погибших бойцов. Он отметил, что Киев, нарушая собственные обещания, отправляет завербованных иностранцев в пехоту. По его словам, шансы наемников на выживание и возвращение домой в таких случаях крайне малы, особенно в зимних условиях.

Кроме того, более 30 колумбийцев должны примкнуть к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в феврале. При этом Конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.