03 февраля 2026 в 13:13

Военэксперт ответил, откуда у Украины деньги на привлечение наемников

Военэксперт Дандыкин: Украина обманывает с выплатами семьи погибших наемников

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украина имеет деньги для привлечения иностранных наемников, которых использует как расходный материал, обманывая с выплатами семьи погибших бойцов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Киев, нарушая собственные обещания, отправляет завербованных иностранцев в пехоту. По его словам, шансы наемников на выживание и возвращение домой в таких случаях крайне малы, особенно в зимних условиях.

У Киева есть деньги для привлечение наемников, тем более, что это расходный материал. Им много чего обещают, [но после смерти не выплачивают]. Там не очень хорошие заработки на фоне того, что им обещает Киев. Разное говорят, а потом просто отправляют их в пехоту. Такие бойцы просто перемерзнут. Шансов вернуться у них практически нет. Раньше были идейные перебежчики, сейчас в основном смуглолицые — бразильцы, колумбийцы. Запишут, что пропал без вести и все. Уже даже в Европе прозревают: не успеют они дизельгенераторы поставить, а на Украине их уже продают в интернете. Жулики везде есть, но там их в пропорции гораздо больше, — высказался Дандыкин.

Ранее сообщалось, что более 30 колумбийцев должны примкнуть к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в феврале. При этом конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.

Украина
ВСУ
наемники
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
