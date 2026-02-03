Более 30 колумбийцев должны вступить в ряды ВСУ

Более 30 колумбийцев должны примкнуть к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) в феврале, передает РИА Новости. В материале говорится, что при этом конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.

Новость рассказал перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей. Он также добавил, что чем больше группа, тем быстрее ее отправят на Украину.

Ранее сообщалось, что группа аргентинских наемников планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». В одной из соцсетей перуанский вербовщик связался с человеком, координирующим формирование группы аргентинцев.

До этого стало известно, что наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата ВС РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.