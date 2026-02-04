В России появится ГОСТ на отделку квартир В России разрабатывается ГОСТ на отделку квартир

Росстандарт начал разработку ГОСТа на проведение отделочных работ в жилых квартирах, сообщил «Российской газете» глава Росстандарта Антон Шалаев. Ожидается, что работа над документом будет завершена в первом полугодии 2026 года.

Среди новинок 2026 года ожидается стандарт на отделку квартир. Документ пока находится в разработке, но должен быть закончен до конца первого полугодия текущего года, — заявил Шалаев.

Также во второй половине 2026 года планируется выпустить пакет стандартов для систем управления беспилотными автомобилями, добавил он. Эти документы будут регулировать функциональную и информационную безопасность автоматизированных систем.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила: детским игрушкам требуется дополнительная стандартизация. Она отметила, что для производства таких товаров необходимо ввести дополнительный ГОСТ.

До этого руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что первые ГОСТы на роботов-доставщиков, или роверов, могут быть утверждены в России уже в 2026 году. Согласно его словам, уже началась работа по разработке системы нормативных документов.