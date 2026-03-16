16 марта 2026 в 13:01

Натяжной потолок — прошлый век: 5 стильных вариантов, которые выбирают для квартир и домов

Ещё несколько лет назад натяжные потолки считались универсальным решением для ремонта. Они быстро монтируются и скрывают неровности перекрытий. Но сегодня дизайнеры всё чаще отказываются от них в пользу более натуральных и архитектурных решений. Современные потолки стараются не прятать, а наоборот — делать частью интерьера.

Вот несколько вариантов, которые сейчас считаются актуальными.

Окрашенный потолок с лепниной. Один из самых популярных трендов — обычный окрашенный потолок с декоративными элементами. Основание выравнивают, шпаклюют и красят матовой краской, а по периметру добавляют гипсовую лепнину или молдинги. Такое решение смотрится аккуратно и добавляет интерьеру глубину.

Потолок из бетона под лаком. В современных интерьерах всё чаще оставляют бетонное перекрытие. Его шлифуют и покрывают прозрачным матовым лаком. Бетонная фактура становится декоративным элементом и отлично подходит для стиля лофт и минимализм.

Деревянные рейки на окрашенном потолке. Ещё один популярный вариант — обычный крашеный потолок, на который частично устанавливают деревянные рейки. Они могут закрывать только часть поверхности или создавать геометрические композиции. Такой потолок добавляет интерьеру тепла и текстуры.

Потолок с декоративными балками. В этом случае основа потолка также остаётся окрашенной, а сверху добавляют деревянные или имитационные балки. Они создают архитектурный ритм и делают пространство более выразительным. Такой вариант часто используют в загородных домах и интерьерах в стиле кантри или сканди.

Окрашенный потолок со скрытой подсветкой. Современные дизайнеры часто делают многоуровневый короб из гипсокартона по периметру комнаты. Основной потолок при этом остаётся обычным — выровненным и окрашенным матовой краской. В нише устанавливают светодиодную ленту, которая даёт мягкую рассеянную подсветку.

Главный тренд сегодня — натуральность и простота. Вместо глянцевых плёнок всё чаще используют краску, бетон, дерево и архитектурные элементы. Такие потолки выглядят дороже, интереснее и лучше вписываются в современные интерьеры.

Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
Ольга Шмырева
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
