Даже в старой квартире будет пахнуть как в цветнике: 4 копеечных ингредиента, которые вы выкидываете

Даже в самой обычной квартире можно быстро убрать затхлый запах и создать ощущение свежести без покупных освежителей. Причем аромат получается не резкий, а мягкий и уютный — как будто в доме стоят живые цветы.

Этот способ хорош тем, что не маскирует запахи, а постепенно наполняет пространство приятным шлейфом. Уже через час воздух становится заметно свежее, а в комнате появляется легкий натуральный аромат.

Для этого понадобятся всего 4 ингредиента: лимонные корки, апельсиновые корки, кофейные зерна и немного корицы. Кожуру цитрусовых лучше заранее подсушить — так аромат будет более насыщенным. Затем измельчить ее до крошки или небольших кусочков, добавить кофейные зерна и щепотку корицы.

Готовую смесь разложить по небольшим тканевым мешочкам или просто в открытые емкости и разместить в шкафах, комнате или на кухне. Постепенно аромат начнет распространяться по всему дому.

