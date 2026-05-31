5 идей декора из старых досок для дачного участка: дешево и сердито

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После ремонта или строительства остались деревянные доски? Не спешите прятать их в угол сарая! Вы можете смастерить из них украшения, которые разнообразят домашний интерьер. Рассказываем, как сделать декор из старых досок своими руками.

Интерьер из старых вещей: вторая жизнь дерева

Переделка старых вещей для дачи — это оригинальный способ подарить вторую жизнь невостребованным материалам. Чтобы смастерить декор из дерева своими руками, вам потребуются смекалка, творческая жилка и немного свободного времени. А еще материалы для обработки древесины: с ними поделка прослужит дольше.

Вот что необходимо сделать, если доски не обработаны:

  1. Убедитесь, что доски не заражены жучком: на них не должно быть небольших отверстий и продолговатых ходов, а также древесной пыли.
  2. Покройте доски шпатлевкой (существуют прозрачные).
  3. Пройдитесь по доскам шлифовальной шкуркой.
  4. Нанесите слой грунтовки, дайте ему полностью высохнуть и положите второй слой грунтовки.
  5. Покройте заготовку краской, если хотите.
  6. Покройте дерево защитным лаком.

А теперь перечислим пару вариантов того, какие украшения можно смастерить для интерьера из старых вещей.

Деревянное панно на стену

Природные текстуры пользуются почтением в дизайне, так что вы можете смастерить минималистичное панно из досок. Можете поиграть с геометрическими формами и сделать асимметричное полотно из досок разного размера. Или, если вам по душе масштабные решения, соберите деревянную панель во всю стену. Она внесет разнообразие в дизайн небольшой комнаты, например дачной спальни.

Крючки для одежды или ключница

Простое украшение для дачи своими руками — это ключница или вешалка для одежды. Вам понадобится небольшая часть старой доски и пара крючков. Доску можно оставить прямоугольной или выпилить из нее желаемую фигуру. Далее обработайте дерево, раскрасьте по желанию и вкрутите крючки. Все гениальное просто!

Кашпо для растений

Старые вещи для дачи заживут новой жизнью, если приспособить их под сад или огород. Смастерите простые прямоугольные ящики из невостребованных досок и используйте в качестве кашпо.

Модульные картины

Наравне с панно можно сделать модульную картину. Для этого соедините доски, формируя прямоугольное полотно, обработайте дерево и нарисуйте желаемую картину. Набросок стоит делать карандашом, а в качестве красок использовать акрил, который не теряет яркости. Готовую работу обязательно покройте лаком.

Рамы для фотографий и зеркал

Из тонких досок можно сделать акцентные рамы. Используйте фрагменты дерева разных оттенков и текстур, чтобы создать интересный дизайн.

Теперь вы знаете, как подарить вторую жизнь старым вещам для дачи своими руками. Дайте волю фантазии, экспериментируйте — и у вас точно все получится! Какая из идей пришлась вам по душе?

Елизавета Макаревич
