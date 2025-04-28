Не только клубника: эти ягоды легко вырастить на балконе — плодят все лето

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Мечтаете о свежих ягодах прямо из дома? Вам не нужен огород — достаточно балкона и немного стараний, в результате которых вы будете есть домашний урожай все лето.

Помимо клубники на балконе также хорошо растут:

Земляника — компактные кустики прекрасно растут в подвесных кашпо. Выбирайте ремонтантные сорта, плодоносящие все лето.

Черника — карликовые сорта («топ хат») хорошо чувствуют себя в горшках. Главное — кислая почва и регулярный полив.

Малина — для балкона подойдут специальные низкорослые сорта («рубин бьюти»). Сажайте в глубокие контейнеры.

Смородина — попробуйте штамбовые сорта, они занимают мало места. Красная смородина особенно неприхотлива.

Ежевика — бесшипные сорта («блэк каскад») отлично растут в больших горшках с опорами.

Как вырастить ягоды на балконе

Используйте горшки объемом не менее 5 литров. Обеспечьте дренаж и регулярный полив. Подкармливайте раз в 2 недели. Выбирайте солнечную сторону (кроме черники).

Эти ягоды легко вырастить на балконе, а сменяя друг друга, кустики будут плодоносить все лето. Насладитесь свежим домашним урожаем.

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