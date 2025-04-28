Мечтаете о свежих ягодах прямо из дома? Вам не нужен огород — достаточно балкона и немного стараний, в результате которых вы будете есть домашний урожай все лето.
Помимо клубники на балконе также хорошо растут:
- Земляника — компактные кустики прекрасно растут в подвесных кашпо. Выбирайте ремонтантные сорта, плодоносящие все лето.
- Черника — карликовые сорта («топ хат») хорошо чувствуют себя в горшках. Главное — кислая почва и регулярный полив.
- Малина — для балкона подойдут специальные низкорослые сорта («рубин бьюти»). Сажайте в глубокие контейнеры.
- Смородина — попробуйте штамбовые сорта, они занимают мало места. Красная смородина особенно неприхотлива.
- Ежевика — бесшипные сорта («блэк каскад») отлично растут в больших горшках с опорами.
Как вырастить ягоды на балконе
- Используйте горшки объемом не менее 5 литров.
- Обеспечьте дренаж и регулярный полив.
- Подкармливайте раз в 2 недели.
- Выбирайте солнечную сторону (кроме черники).
Эти ягоды легко вырастить на балконе, а сменяя друг друга, кустики будут плодоносить все лето. Насладитесь свежим домашним урожаем.
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