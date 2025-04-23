Готова поспорить, что вы не знали, что кондиционер для белья под запретом для многих вещей. Некоторые ткани и материалы категорически нельзя обрабатывать смягчающими составами: это портит и разрушает их свойства и сокращает срок службы.

Что нельзя стирать с кондиционером?

  • Спортивная одежда (термобелье, мембранные куртки) — забивает поры ткани, снижая воздухопроницаемость и влагоотведение.
  • Полотенца и микрофибра — уничтожает впитывающие свойства (волокна покрываются силиконовой пленкой).
  • Детские вещи (пеленки, одежда новорожденных) — может вызвать аллергию, снижает гигроскопичность натуральных тканей.
  • Натуральная шерсть и шелк — разрушает структуру волокон, ведет к деформации.
  • Рабочая одежда (спецодежда с огнезащитной пропиткой) — нейтрализует защитные свойства.

Даже обычные хлопковые вещи не стоит обрабатывать кондиционером чаще двух-трех раз подряд — это вызывает накопление химической пленки.

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