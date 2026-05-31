10 идей гирлянд на даче своими руками: новая жизнь старых вещей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гирлянды — как декоративные, так и светодиодные, — предмет декора, способный моментально создать уют и праздничное настроение. Решили украсить дачу с минимальными затратами? Тогда эта статья — для вас! Приводим 10 идей гирлянд для дачного интерьера из старых вещей.

Из чего сделать гирлянду на даче

Для создания декора идеально подойдут старые вещи. Своими руками для дачи можно смастерить массу украшений, включая светодиодную гирлянду из старых лампочек и провода. Но если вы не уверены в своих силах, не рискуйте: ошибки при изготовлении светящейся гирлянды для дачи своими руками могут привести к ужасным последствиям (например, к пожару). К счастью, существует масса вариантов безопасных декоративных гирлянд. Их можно повесить в помещении или на веранде, а также в садовой беседке в ясный день.

Природные материалы

  • Шишки и клюква — классическая комбинация, которая создает естественный дачный декор. Насаживайте на прочную нить по несколько ягод клюквы, чередуя их с еловыми или сосновыми шишками. Можно использовать также шишки, украшенные лентами или краской.

  • Сушеные апельсины — нарежьте цитрусовые кружочками, высушите и соберите в гирлянду с помощью нити-шпагата или ленты.

Бумажные гирлянды

  • Классические флажки — вырежьте из бумаги разных цветов треугольные флажки, напишите на них пожелания или названия садовых растений. Крепите к шнуру с помощью декоративных прищепок.

  • Фигурки из картона — создайте шаблоны на садовую тематику (цветы, бабочки, пчелы, фрукты и овощи) и вырежьте их из плотного картона. Проделайте отверстия и нанизывайте на шпагат.

Подручные материалы

  • Винные пробки — соберите коллекцию пробок, покрасьте их в яркие цвета и соедините прочным шнуром. Получится оригинальная гирлянда для веранды.

  • Деревянные бусины — используйте натуральные деревянные бусины разных форм и размеров. Нанизывайте на шпагат, чередуя их с лентами или бумажными цветами.

Текстильные гирлянды

  • Шерстяные шарики или кисточки — сделайте шарики методом валяния из натуральной шерсти или смастерите из пряжи кисточки. Нанизывайте на прочную нить.

Живые элементы

  • Живые веточки — возьмите ароматные ветви эвкалипта, ели или сосны, закрепите их вплотную друг к другу на толстом шпагате с помощью проволоки.

  • Свежесрезанные цветы — собирайте сезонные цветы и соединяйте их лентами, создавая живую гирлянду.

Съедобная гирлянда на праздник

  • Сладкие гирлянды — прикрепите конфеты, леденцы или крупные цукаты к ленте. Такая гирлянда станет и украшением, и угощением, например на день рождения ребенка.

Теперь вы знаете, как сделать гирлянду на даче своими руками. Экспериментируйте с материалами, размерами и текстурами, и результат точно вас порадует!

Елизавета Макаревич
