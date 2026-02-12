Какие цитрусовые действительно укрепляют иммунитет: врачи назвали лучшие фрукты и безопасные нормы употребления

Цитрусовые зимой становятся настоящим спасением для иммунитета и помогают организму легче справляться с простудами. Но даже самые полезные фрукты важно есть правильно, чтобы не навредить здоровью. Специалисты рассказали, какие плоды считаются самыми ценными и сколько их можно употреблять без риска.

Лидером считается апельсин. В 100 граммах содержится около 53 миллиграммов витамина С, который укрепляет сосуды, улучшает состояние кожи и помогает усваивать железо. Врачи советуют есть не более двух апельсинов в день. Лимон отличается высокой концентрацией витамина С и поддерживает пищеварение, но из-за кислотности его лучше употреблять по несколько ломтиков в сутки, добавляя в воду или чай.

Грейпфрут ускоряет обмен веществ и богат клетчаткой, однако может влиять на действие лекарств, поэтому безопасная норма — один плод в день. Лайм содержит антиоксиданты и полезен для кожи, но его рекомендуют есть не чаще двух плодов в неделю. После цитрусовых желательно прополоскать рот водой, чтобы защитить зубную эмаль.

Ранее сообщалось, что сыр многие любят за насыщенный вкус и сытность, а на моей кухне он выручает и в будни, и в праздники. Но не все задумываются, как ежедневная привычка есть сыр отражается на организме.