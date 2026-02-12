Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 08:00

Какие цитрусовые действительно укрепляют иммунитет: врачи назвали лучшие фрукты и безопасные нормы употребления

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цитрусовые зимой становятся настоящим спасением для иммунитета и помогают организму легче справляться с простудами. Но даже самые полезные фрукты важно есть правильно, чтобы не навредить здоровью. Специалисты рассказали, какие плоды считаются самыми ценными и сколько их можно употреблять без риска.

Лидером считается апельсин. В 100 граммах содержится около 53 миллиграммов витамина С, который укрепляет сосуды, улучшает состояние кожи и помогает усваивать железо. Врачи советуют есть не более двух апельсинов в день. Лимон отличается высокой концентрацией витамина С и поддерживает пищеварение, но из-за кислотности его лучше употреблять по несколько ломтиков в сутки, добавляя в воду или чай.

Грейпфрут ускоряет обмен веществ и богат клетчаткой, однако может влиять на действие лекарств, поэтому безопасная норма — один плод в день. Лайм содержит антиоксиданты и полезен для кожи, но его рекомендуют есть не чаще двух плодов в неделю. После цитрусовых желательно прополоскать рот водой, чтобы защитить зубную эмаль.

Ранее сообщалось, что сыр многие любят за насыщенный вкус и сытность, а на моей кухне он выручает и в будни, и в праздники. Но не все задумываются, как ежедневная привычка есть сыр отражается на организме.

Проверено редакцией
Читайте также
Любимый завтрак за 5 минут: яйца, лаваш, сыр — больше ничего не нужно
Общество
Любимый завтрак за 5 минут: яйца, лаваш, сыр — больше ничего не нужно
Застарелый жир исчезнет за минуты: простой кухонный способ из лимона и соды без дорогой химии
Общество
Застарелый жир исчезнет за минуты: простой кухонный способ из лимона и соды без дорогой химии
Забыл про шампиньоны! Теперь готовлю вешенки так — корейский рецепт пикантной закуски
Общество
Забыл про шампиньоны! Теперь готовлю вешенки так — корейский рецепт пикантной закуски
Психолог раскрыла, какой продукт повышает уровень концентрации
Здоровье/красота
Психолог раскрыла, какой продукт повышает уровень концентрации
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Семья и жизнь
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
цитрусовые
здоровье
фрукты
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван первый в истории фигурист, взявший золото ОИ с разными партнершами
Два российских региона выбились в ТОП по средней зарплате
Белый дом анонсировал закрытое совещание Трампа с разведкой
Справедливость настигла обманывавших стариков мошенников
В Кремле оценили идею пригласить Трампа на парад Победы
Экс-госслужащие отвергли идею Грефа о реформе зарплат чиновников
В российской школе обрушился потолок
Мошенники в России взялись за старое
Российский город рискует угодить в ледяную ловушку из-за аварии
В Грузии заявили, что ЕС готов отправить танки «для демократии»
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке
Россиян предупредили о штрафах за любую надпись на стене лифта
Бегство украинцев и атака БПЛА на Мичуринск: новости СВО к утру 12 февраля
На левом берегу Киева произошел взрыв
В Европарламенте поставили точку в вопросе принятия Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 февраля: инфографика
В новом проекте конституции Казахстана определили статус русского языка
Над Россией сбили 106 украинских БПЛА за ночь
«Близки к финалу»: в США допустили освобождение Одессы армией России
Сборная Словакии разгромила финнов в первом матче хоккейного турнира
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.