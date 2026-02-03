Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 13:28

Психолог раскрыла, какой продукт повышает уровень концентрации

Психолог Сальникова: употребление цитрусовых помогает лучше сконцентрироваться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление цитрусовых, в том числе апельсинов, лимонов или грейпфрутов, помогает повысить уровень концентрации и взбодриться, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что яркий вкус этих продуктов действует как сенсорный стимул.

Если вы работаете по ночам, то не ешьте шоколад. Сначала глюкоза подскачет, а потом резко упадет, и вы захотите спать. Ешьте лучше цитрусовые. Наше питание — это тонкий инструмент влияния на гормоны, настроение и концентрацию. Прислушиваясь к своим пищевым импульсам, мы можем сделать этот инструмент союзником для здоровья психики, — отметила Сальникова.

Она добавила, что не только вкус, но и запах цитрусовых помогает лучше концентрироваться. Например, в работе могут помочь соответствующие эфирные масла.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что регулярное добавление овощей и фруктов в рацион позволит улучшить ментальное состояние зимой. Для поддержки психологического здоровья она посоветовала есть больше белка и продуктов с обилием омега-3 жирных кислот.

