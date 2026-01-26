Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?

Кумкваты сложно не заметить на прилавке. В отличие от привычных большинству мандаринов и апельсинов, эти цитрусовые — настоящие крохи. Максимальный диаметр их плодов составляет всего пять сантиметров, в большинстве случаев они еще мельче. О том, почему не стоит проходит мимо кумквата, чем полезны эти фрукты и что с ними можно приготовить, читайте на NEWS.ru.
Что такое кумкват
Кумкват — это миниатюрный родственник апельсинов и мандаринов. Его родиной является юг Китая. Отсюда оригинальное имя фрукта — китайское «кунг куат», или «золотой апельсин». И кумкват действительно кажется золотым: его кожура обладает насыщенно-желтым цветом и будто светится на солнце.
Сегодня мини-апельсин популярен не только на родине. Его выращивают в большинстве стран с субтропическим климатом. Сезон созревания кумквата выпадает на период с июня по октябрь. При этом зрелые, не снятые с ветвей плоды еще несколько месяцев остаются свежими. Поэтому найти кумкваты на российских прилавках можно круглогодично. Однако пик продаж, как и в случае с мандаринами, приходится на декабрь-январь.
Кумкват: внешний вид и вкус
Как уже было сказано, кумкват — миниатюрный цитрусовый. Из-за небольшого размера его даже сравнивают с оливками. Если же говорить про форму, то она варьируется в зависимости от сорта. Самыми популярными сортами являются:
- нагами с гладкими блестящими овальными плодами;
- маруми круглой формы;
- мейва со сравнительно крупными (4–5 см в диаметре) круглыми плодами.
Вкус также варьируется в зависимости от сорта. Так, нагами отличается от других сортов ярко выраженным терпким привкусом. Маруми, наоборот, более сладкий и с легкой кислинкой (поэтому из него часто готовят мармелад). Мейва — гибрид нагами и маруми, так что и по вкусу представляет собой нечто среднее между этими сортами.
А теперь о главной особенности кумквата: это единственный цитрусовый, кожуру которого можно есть. Мини-апельсины не нужно очищать перед употреблением. Напротив, кожура придает им неповторимый вкус. Так, у маруми именно кожура является сладкой. А кожура нагами дарит фруктам изысканную терпкость.
Свойства, польза и вред кумквата
Как и большинство фруктов, кумкват — настоящий кладезь полезных веществ. Он содержит витамины А, Е и С, тиамин, цинк, линоленовую кислоту (она же полиненасыщенная омега-3) и не только. Гликемический индекс кумквата составляет 35 единиц, поэтому в умеренных количествах его можно есть при диабете.
Кумкват обладает массой полезных свойств, в частности:
- оказывает антибактериальное действие;
- благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы;
- улучшает иммунитет;
- улучшает работу пищеварения благодаря обилию клетчатки;
- хорошо насыщает и помогает контролировать вес;
- снижает уровень «плохого» холестерина;
- ускоряет метаболизм и способствует похудению;
- улучшает состояние кожи.
Если же говорить про вред кумквата, то тут нужно учитывать индивидуальные особенности организма. Мини-апельсин под запретом для людей с аллергией на цитрусовые. Его стоит с осторожностью есть людям с острыми заболеваниями ЖКТ. И конечно, не стоит употреблять слишком много фруктов: 4–7 плодов за раз будет достаточно, чтобы насытить организм витамином С.
Калорийность кумквата
Калорийность фрукта на 100 граммов составляет 71 ккал. Из них:
- углеводы — 15,9 г (6,5 из которых — клетчатка);
- жиры — 0,86 г;
- белки — 1,88 г.
Как выбрать кумкват
При выборе кумкватов обращайте внимание на следующие особенности:
- сочные плоды сравнительно увесистые;
- на кожуре не должно быть зеленых пятен и потемнений, царапин и трещин;
- на свежих фруктах отсутствуют вмятины;
- плоды должны быть упругими и плотными.
Что приготовить с кумкватом
Свежие кумкваты можно подавать как самостоятельную закуску. Но их также консервируют и карамелизируют. Например, чтобы сделать сахарные цитрусовые, достаточно нарезать их четвертинками и 15 минут варить в сиропе (понадобятся 1 стакан воды и 1/2 стакана сахара).
Цитрус идеально дополнит алкогольные коктейли, например «Юдзу и кумкват», «Оранжевый сансет» или глинтвейн. Он отлично впишется в блюда из мяса или рыбы (например, в севиче с лососем). А еще кумкват можно добавить в:
- клюквенно-цитрусовый соус;
- шоколадно-имбирные кексы;
- пирог на кефире;
- суп с тыквой;
- салат из шпината с миндалем и не только.
Вот мы и познакомились с кумкватом. В следующий раз, заметив этот фрукт на прилавке, не проходите мимо и возьмите пару плодов на пробу. Может, именно китайский апельсин станет вашим новым цитрусовым любимцем.