Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?

Кумкваты сложно не заметить на прилавке. В отличие от привычных большинству мандаринов и апельсинов, эти цитрусовые — настоящие крохи. Максимальный диаметр их плодов составляет всего пять сантиметров, в большинстве случаев они еще мельче. О том, почему не стоит проходит мимо кумквата, чем полезны эти фрукты и что с ними можно приготовить, читайте на NEWS.ru.

Что такое кумкват

Кумкват — это миниатюрный родственник апельсинов и мандаринов. Его родиной является юг Китая. Отсюда оригинальное имя фрукта — китайское «кунг куат», или «золотой апельсин». И кумкват действительно кажется золотым: его кожура обладает насыщенно-желтым цветом и будто светится на солнце.

Сегодня мини-апельсин популярен не только на родине. Его выращивают в большинстве стран с субтропическим климатом. Сезон созревания кумквата выпадает на период с июня по октябрь. При этом зрелые, не снятые с ветвей плоды еще несколько месяцев остаются свежими. Поэтому найти кумкваты на российских прилавках можно круглогодично. Однако пик продаж, как и в случае с мандаринами, приходится на декабрь-январь.

Кумкват: внешний вид и вкус

Как уже было сказано, кумкват — миниатюрный цитрусовый. Из-за небольшого размера его даже сравнивают с оливками. Если же говорить про форму, то она варьируется в зависимости от сорта. Самыми популярными сортами являются:

нагами с гладкими блестящими овальными плодами;

маруми круглой формы;

мейва со сравнительно крупными (4–5 см в диаметре) круглыми плодами.

Вкус также варьируется в зависимости от сорта. Так, нагами отличается от других сортов ярко выраженным терпким привкусом. Маруми, наоборот, более сладкий и с легкой кислинкой (поэтому из него часто готовят мармелад). Мейва — гибрид нагами и маруми, так что и по вкусу представляет собой нечто среднее между этими сортами.

А теперь о главной особенности кумквата: это единственный цитрусовый, кожуру которого можно есть. Мини-апельсины не нужно очищать перед употреблением. Напротив, кожура придает им неповторимый вкус. Так, у маруми именно кожура является сладкой. А кожура нагами дарит фруктам изысканную терпкость.

Кумкват Фото: Horst Mahr/imageBROKER/Global Look Press

Свойства, польза и вред кумквата

Как и большинство фруктов, кумкват — настоящий кладезь полезных веществ. Он содержит витамины А, Е и С, тиамин, цинк, линоленовую кислоту (она же полиненасыщенная омега-3) и не только. Гликемический индекс кумквата составляет 35 единиц, поэтому в умеренных количествах его можно есть при диабете.

Кумкват обладает массой полезных свойств, в частности:

оказывает антибактериальное действие;

благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы;

улучшает иммунитет;

улучшает работу пищеварения благодаря обилию клетчатки;

хорошо насыщает и помогает контролировать вес;

снижает уровень «плохого» холестерина;

ускоряет метаболизм и способствует похудению;

улучшает состояние кожи.

Если же говорить про вред кумквата, то тут нужно учитывать индивидуальные особенности организма. Мини-апельсин под запретом для людей с аллергией на цитрусовые. Его стоит с осторожностью есть людям с острыми заболеваниями ЖКТ. И конечно, не стоит употреблять слишком много фруктов: 4–7 плодов за раз будет достаточно, чтобы насытить организм витамином С.

Калорийность кумквата

Калорийность фрукта на 100 граммов составляет 71 ккал. Из них:

углеводы — 15,9 г (6,5 из которых — клетчатка);

жиры — 0,86 г;

белки — 1,88 г.

Как выбрать кумкват

При выборе кумкватов обращайте внимание на следующие особенности:

сочные плоды сравнительно увесистые;

на кожуре не должно быть зеленых пятен и потемнений, царапин и трещин;

на свежих фруктах отсутствуют вмятины;

плоды должны быть упругими и плотными.

Как готовить кумкват Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что приготовить с кумкватом

Свежие кумкваты можно подавать как самостоятельную закуску. Но их также консервируют и карамелизируют. Например, чтобы сделать сахарные цитрусовые, достаточно нарезать их четвертинками и 15 минут варить в сиропе (понадобятся 1 стакан воды и 1/2 стакана сахара).

Цитрус идеально дополнит алкогольные коктейли, например «Юдзу и кумкват», «Оранжевый сансет» или глинтвейн. Он отлично впишется в блюда из мяса или рыбы (например, в севиче с лососем). А еще кумкват можно добавить в:

клюквенно-цитрусовый соус;

шоколадно-имбирные кексы;

пирог на кефире;

суп с тыквой;

салат из шпината с миндалем и не только.

Вот мы и познакомились с кумкватом. В следующий раз, заметив этот фрукт на прилавке, не проходите мимо и возьмите пару плодов на пробу. Может, именно китайский апельсин станет вашим новым цитрусовым любимцем.