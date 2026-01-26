Нутрициолог дала советы, как победить зимнюю хандру

Регулярное добавление овощей и фруктов в рацион позволит улучшить ментальное состояние зимой, заявила телеканалу «Краснодар» нутрициолог Екатерина Гузман. Для поддержки психологического здоровья она посоветовала есть больше белка и продуктов с обилием омега-3 жирных кислот.

Достаточное количество белка, продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, овощи и фрукты помогут поддержать нервную систему. Кроме того, важны регулярные и сбалансированные приемы пищи. Жесткие диеты зимой усиливают эмоциональное истощение, — предупредила Гузман.

Она посоветовала соблюдать не только режим питания, но и сна, а также поддерживать физическую активность. В частности, специалист призвала активно гулять хотя бы 30 минут в день. Кроме того, немаловажно общаться с близкими, больше отдыхать и ограничивать использование гаджетов, в том числе пребывание в Сети.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что содержание витамина С в квашеной капусте превышает его концентрацию в цитрусовых, что делает ее самым полезным продуктом зимой. По ее словам, продукт сохраняет свои полезные качества благодаря процессу ферментации.