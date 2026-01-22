Назван самый полезный продукт в зимнее время Нутрициолог Чаевская: в квашеной капусте витамина С больше, чем в цитрусовых

Содержание витамина С в квашеной капусте превышает его концентрацию в цитрусовых, что делает ее самым полезным продуктом в зимнее время, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, продукт сохраняет свои полезные качества благодаря процессу ферментации.

В сезон простуд особенно важно укреплять иммунную систему и восполнять витамины. Простой и доступный способ — включить квашеную капусту в свой рацион. Она богата клетчаткой, пробиотиками и витамином С — набором, который делает ее самым полезным продуктом зимой. Главной особенностью квашеной капусты является ферментация. В ходе этого процесса молочнокислые бактерии перерабатывают сахара, превращая обычную капусту в ценный пробиотический продукт со множеством полезных свойств. Благодаря ферментации сохраняется до 80% витамина С — больше, чем у цитрусовых, — поделилась Чаевская.

Она добавила, что клетчатка, содержащаяся в квашеной капусте, помогает сохранять чувство сытости на длительное время. Кроме того, по словам Чаевской, продукт способствует нормализации уровня глюкозы и холестерина в крови. Нутрициолог также отметила, что молочнокислые бактерии поддерживают здоровый микробиом, улучшают пищеварение и укрепляют иммунную систему.

В день достаточно съедать одну-две столовые ложки квашеной капусты. Важно не подвергать ее термической обработке для сохранения полезных бактерий, а также не забывать о противопоказаниях. При любых острых заболеваниях пищеварительной системы лучше отказаться от употребления квашеной капусты, — заключила Чаевская.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что кресс-салат занимает одно из лидирующих мест среди самых полезных продуктов благодаря высокой концентрации витаминов при крайне низкой калорийности. По ее словам, листовой овощ выделяется среди других продуктов своей высокой нутриентной плотностью.