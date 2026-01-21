Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 06:30

Назван самый полезный продукт на планете

Нутрициолог Желянина: кресс-салат является одним из самых полезных продуктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кресс-салат признан одним из самых полезных продуктов в мире из-за уникальной концентрации витаминов при минимальной калорийности, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, этот листовой овощ является рекордсменом по нутриентной плотности.

Ученые называют кресс-салат одним из самых полезных продуктов из-за высокой нутриентной плотности. В 35 г зелени всего около 4 ккал, при этом содержится суточная норма витамина K, 17% витамина C и 6% витамина A. Кресс-салат сочетает низкую калорийность и высокую концентрацию витаминов. Витамин K поддерживает здоровье костей и свертываемость крови, витамин C — иммунитет, витамин A — кожу и зрение. Растение из семейства крестоцветных богато биологически активными веществами, — пояснила Желянина.

Она добавила, что растение также содержит специфические биологически активные соединения — глюкозинолаты и каротиноиды. По словам нутрициолога, они обеспечивают дополнительную защиту клеток организма и поддерживают зрение.

Кресс-салат содержит антиоксиданты и глюкозинолаты, снижающие воспаление и защищающие клетки. Каротиноиды лютеин и зеаксантин поддерживают зрение и здоровье сетчатки. С точки зрения нутрициологии кресс-салат — продукт с высокой пользой и низкой энергетической нагрузкой. Он подходит для поста, снижения веса и ежедневного питания, легко добавляется в салаты и готовые блюда. Кресс-салат — простой способ обогатить рацион витаминами и антиоксидантами без лишних калорий, — резюмировала Желянина.

Ранее эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова заявила, что витамин C помогает коже выглядеть здоровой и сияющей в холодное время года. По ее словам, зимой правильное питание играет ключевую роль в уходе за собой, дополняя косметические процедуры.

нутрициологи
здоровье
советы
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»
«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января
В России предложили запретить называть Британию великой страной
Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Пробовали, не вышло»: Буданов признал необходимость работы с Россией
Самолет Трампа развернули сразу после вылета в Давос
Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют
Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки
«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США
Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе
Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии
Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту
Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины
Декларация показала, сколько наличных имеют Зеленский с женой
«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши
Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января
Назван самый полезный продукт на планете
В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.