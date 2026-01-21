Назван самый полезный продукт на планете

Кресс-салат признан одним из самых полезных продуктов в мире из-за уникальной концентрации витаминов при минимальной калорийности, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, этот листовой овощ является рекордсменом по нутриентной плотности.

Ученые называют кресс-салат одним из самых полезных продуктов из-за высокой нутриентной плотности. В 35 г зелени всего около 4 ккал, при этом содержится суточная норма витамина K, 17% витамина C и 6% витамина A. Кресс-салат сочетает низкую калорийность и высокую концентрацию витаминов. Витамин K поддерживает здоровье костей и свертываемость крови, витамин C — иммунитет, витамин A — кожу и зрение. Растение из семейства крестоцветных богато биологически активными веществами, — пояснила Желянина.

Она добавила, что растение также содержит специфические биологически активные соединения — глюкозинолаты и каротиноиды. По словам нутрициолога, они обеспечивают дополнительную защиту клеток организма и поддерживают зрение.

Кресс-салат содержит антиоксиданты и глюкозинолаты, снижающие воспаление и защищающие клетки. Каротиноиды лютеин и зеаксантин поддерживают зрение и здоровье сетчатки. С точки зрения нутрициологии кресс-салат — продукт с высокой пользой и низкой энергетической нагрузкой. Он подходит для поста, снижения веса и ежедневного питания, легко добавляется в салаты и готовые блюда. Кресс-салат — простой способ обогатить рацион витаминами и антиоксидантами без лишних калорий, — резюмировала Желянина.

