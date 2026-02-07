Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 09:35

Сыр каждый день без вреда для здоровья: что происходит с организмом при регулярном употреблении и сколько можно есть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сыр многие любят за насыщенныи вкус и сытность, а на моеи кухне он выручает и в будни, и в праздники. Но не все задумываются, как ежедневная привычка есть сыр отражается на организме. Оказывается, при правильном подходе этот продукт может принести больше пользы, чем вреда.

Если есть сыр ежедневно, но в разумных количествах, он становится отличным источником белка. Белок помогает поддерживать иммунитет, силу мышц и долго сохраняет чувство сытости. Кроме того, сыр богат кальцием, а он нужен для крепких костеи и здоровых зубов, особенно с возрастом. В составе также есть витамины группы B, включая B12, и витамин D, которые поддерживают обмен веществ и общее самочувствие.

Однако злоупотреблять сыром не стоит. Он калориен и содержит насыщенные жиры, из-за чего при больших порциях можно набрать лишнии вес и создать нагрузку на сердце и пищеварение. Оптимальная норма — не более 40 граммов в день. Так сыр приносит пользу и остается приятным дополнением рациона.

Ранее сообщалось, что если правильно поесть перед выходом из дома, холод переносится гораздо легче. Дело не в количестве еды, а в том, какие продукты попадают в тарелку. Врачи подтверждают: грамотный перекус может согревать не хуже теплой одежды.

Марина Макарова
М. Макарова
