Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло

Зимой я давно заметила: если правильно поесть перед выходом из дома, холод переносится гораздо легче. Дело не в количестве еды, а в том, какие продукты попадают в тарелку. Врачи подтверждают: грамотный перекус может согревать не хуже теплой одежды.
Главную роль здесь играет белок. На его усвоение организм тратит больше энергии, за счет чего тело дольше сохраняет тепло. Перед прогулкой или дорогой на работу хорошо подойдут курица, рыба, яйца или творог. Чтобы усилить эффект, стоит добавить полезные жиры: горсть орехов, ломтик авокадо или немного подсолнечного масла в салат. Не стоит забывать и о сложных углеводах.
Овсяная каша, цельнозерновой хлеб или бурый рис дают длительное чувство сытости и помогают не замерзнуть в течение 1,5–3 часов. Продлить согревающий эффект еще на 20–40 минут можно горячими напитками. Травяной чай с лимоном перед выходом на улицу не только согревает, но и улучшает кровообращение.
Ранее сообщалось, что холодная погода безжалостна к коже рук: ветер и мороз делают её сухой и раздражённой. Но есть простые приёмы, которые помогут сохранить мягкость и ухоженность даже в самые студёные дни. Главное — регулярный и грамотный уход, доступный каждой хозяйке.