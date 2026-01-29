Зимние морозы — не повод для сухих рук: проверенные способы сохранить кожу нежной

Холодная погода безжалостна к коже рук: ветер и мороз делают её сухой и раздражённой. Но есть простые приёмы, которые помогут сохранить мягкость и ухоженность даже в самые студёные дни. Главное — регулярный и грамотный уход, доступный каждой хозяйке.

После каждого мытья обязательно наносите на руки увлажняющий крем. Особенно хороши средства с глицерином — они удерживают влагу в коже. Жирные масла (карите, оливковое) создают защитную плёнку, а витаминные комплексы и растительные экстракты (ромашки, череды) способствуют восстановлению эпидермиса. При нанесении крема слегка помассируйте руки — это улучшит кровообращение и усилит действие полезных веществ. Дважды в неделю используйте скраб для удаления ороговевших частиц: массируйте влажные руки круговыми движениями около пяти минут, затем смойте тёплой водой и нанесите питательный крем. Будьте осторожны с антисептиками: применяйте их только на чистые сухие руки и сразу после — увлажняющий крем, ведь спирт сильно сушит кожу. Такой комплексный уход надёжно защитит ваши руки от зимней непогоды.

