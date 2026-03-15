Лаваш не нужен: мешаю кефир с мукой, добавляю зелень и колбасу — через 5 минут готов завтрак мечты

Беру кефир, муку и яйцо — и готовлю нежные лепешки с зеленью и колбасой прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пухлые лепешки с хрустящей корочкой и мягкой, пористой серединкой, в которой чувствуются ароматные кусочки колбасы и свежая зелень. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 стакан муки, 1/2 чайной ложки соды, щепотка соли, 50 граммов любой колбасы, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 3 столовые ложки растительного масла для жарки. В глубокой миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут.

Добавьте яйцо, соль, мелко нарезанную колбасу и измельченную зелень, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая жидкое тесто, как на оладьи. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя лепешки, и жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Мария Левицкая
М. Левицкая
